İkisi güneye  biri kuzeye 

Lefkoşa’da üç farklı askeri yasak bölge noktasından kuzeyden güneye geçmeye çalışan iki kişi ile güneyden kuzeye geçmeye çalışan bir kişi yakalandı.

Sınır noktalarında görevli askerler tarafından yakalanarak polise teslim edilen İnna Terranova, Mohamed Sankhon ve Ahmed Muhammedoğlu dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlı Ahmed Muhammedoğlu’nun 27 Aralık 2019 tarihinde saat 21.00 sıralarında Lefkoşa'da, Küçük Kaymaklı bölgesinde Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'ne bağlı Şehit Asteğmen Nafi Kıvanç Kışlası içerisinde, güneyden kuzeye geçmek istediği esnada suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlı İnna Terranova’nın ise 27 Aralık 2019 tarihinde saat 23.55’de Çağlayan bölgesinde Güvenlik Kuvvetleri' ne bağlı 5. Bölük içerisinde kuzeyden güneye geçmek istediği esnada tutuklandığını belirtti.

Polis zanlı Mohamed Sankhon’un da 28 Aralık 2019 tarihinde saat 02.40 sıralarında Surlariçi’nde, Güvenlik Kuvvetleri' ne bağlı 7. Bölük içerisinde, kuzeyden güneye geçmek istediği esnada yakalandığını aktardı. Polis, her üç zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

