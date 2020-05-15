İlk suçu değil

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da nenesine küfrettiği gerekçesi ile annesini bıçaklayan Hüseyin Toran hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Benzer suçlardan sabıkası olan zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Mehmet Emin, zanlının, 9 Mayıs 2020 tarihinde, saat 13.00’da, nenesine küfrettiği gerekçesi ile annesi M.T ile tartıştığını söyledi. Polis, zanlının daha sonra mutfaktan meyve bıçağını alarak annesini sol dirsek kısmından bıçakladığını ifade etti. Polis, zanlının bıçakladıktan sonra annesini darp ettiğini belirtti.

Bıçaklanan kadının dirseğinde 4 santimlik bir kesi oluştuğunu kaydeden polis, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını söyledi.

Doğan, soruşturmanın tamamlandığını bildirerek, gündemde benzer meseleleri olan zanlının, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadet ve zanlının beyanlarını değerlendiren nöbetçi Yargıç, zanlının, 20 günü geçmemek şartı ile davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

