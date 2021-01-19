Kaçak çalıştırılıyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’da temizlik yapmaya gittiği evden ziynet eşyası çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Türkmenistanlı Maya Muhyyeva hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlının başka bir evden de hırsızlık yaptığı, ayrıca 10 Eylül 2020 tarihinden beri ülkede izinsiz kalıp, çalıştığı ortaya çıktı.

Soruşturmayı yapan polis, 11 Ocak 2021 tarihinde B.S. isimli şahsın evine temizlik yapmaya giden Maya Muhyyeva’nın hırsızlık yaptığına dair şikâyet aldıklarını söyledi. Polis, bunun üzerine mahkeme emri alıp, zanlının evinde arama yapmaya gittiklerini açıkladı. Polis, arama esnasında zanlının tuvalete geçip, şifonu çektiğini duyduklarını, bunun üzerine rögarda arama yapıldığını ifade etti. Polis, yapılan aramada siyah naylon parçalarına sarılmış 11 adet ziynet eşyası bulduklarını açıkladı.

Polis, şikâyetçiden yapılan soruşturmada ziynet eşyalarının çantasından çalındığına dair bilgi aldıklarını belirtti.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde çalıntı 11 parça ziynet eşyasının değer tespitinin yapıldığını; ederinin 41 bin 740 TL olduğunu söyledi.

Polis memuru, zanlının B.S. haricinde temizlik için gittiği başka bir evden de hırsızlık yaptığını açıkladı.

Polis, ayrıca zanlının 10 Eylül 2020’den beridir ülkede izinsiz kaldığını söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede yasal bir statüsü olmadığını kaydeden polis, teminat talep etti.

İşveren soruşturma altında

Polisin ardından söz hakkı alan zanlının avukatı ise müvekkiline izin çıkarmadan çalıştıran işveren hakkında soruşturma yapılmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlının tutuklu yargılanmasına, bu amaçla 45 günü aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine ve zanlıyı izinsiz çalıştıran S.Ü. isimli işveren hakkında da soruşturma başlatılmasına emir verdi.