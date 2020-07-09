Kadına cinsel organını gösterdi cezaevine gitti

Lefkoşa’da Önder Alışveriş Merkezi’nin park yerinde karşılaştığı kadına cinsel tacizde bulunan Hasan Çağrı Cengiz şikayet üzerine tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının el, kol ve baş hareketleriyle H.S. isimli kadına cinsel organını işaret edip, daha sonra elini şortuna sokup karıştırmak suretiyle taciz suçunu işlediği belirtildi.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı suçlamaları kabul etmezken, mahkeme tutuklu yargı kararı verdi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, taciz olayının 7 Temmuz 2020 tarihinde saat 17.00 sıralarında Lefkoşa’da faaliyet gösteren Önder Alışveriş Merkezi park yerinde yaşandığını söyledi. Polis, zanlının park yerinin arka kısmında H.S. isimli kadına el işaretleri yapıp, dikkatini çekmeye çalıştığını, başıyla cinsel bölgesini gösterdiğini, daha sonra elini şortunun içerisine sokup karıştırmak suretiyle cinsel taciz suçunu işlediğini aktardı.

Polis memuru, H.S. isimli kadının önce telefonla aradığını, daha sonra Adli Şube’ye gelerek şikâyetçi olduğunu söyledi.

Şikayet üzerine zanlının gözaltına alındığını kaydeden polis, aynı gün tutuklandığını açıkladı. Zanlının ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini, ülkede yasal bağı bulunmadığını ve soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise iddiaları kabul etmedi, “Ben öyle bir şey yapmadım” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlıyı cinsel taciz suçundan yargılanmak üzere bir ay süreyle cezaevine gönderdi.