Kameralar ele verdi

Girne’de önceki gün meydana gelen trafik kazası esnasında belindeki silahı olay yerinde düşüren Zeki Demirdeş ile suçla bağlantılı Tuncer Şahin gözaltına alındı. Kazada hafif yaralanan ve olay yerinden kaçarken silahını düşüren Demirdeş’in güvenlik kameraları sayesinde tespit edildiği açıkladı.

Demirdeş ile Tuncay Şahin tutuklama talebiyle dün sabah Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada trafik kazasıyla ilgili detaylar aktarılarak, tutuklama talep edildi.

Mahkeme haklarında ‘kanunsuz silah tasarrufu’ suçundan soruşturma başlatılan zanlılar hakkında

2 gün tutukluluk emri verdi.

Elde edilen bilgilere göre 23 Nisan 2022 tarihinde saat 18.00 sıralarında Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde meydana gelen kaza şöyle gerçekleşti;

Cumhur Doğruyol (E-58), yönetimindeki SR 008 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak kaldırım üzerine yaya olarak yürümekte olan Tamer Emir (E-54), Nedret Kalyoncu Emir (K-58) ve Zeki Demirdeş’e çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Cumhur Doğruyol ile yaya Tamer Emir ve Nedret Kalyoncu Emir Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldı. Tamer Emir, ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Koşarken silahını düşürdü

Kazada hafif yaralanan Zeki Demirdeş ise koşarak olay yerinden uzaklaştı. Bu esnada zanlı Demirdeş, belinde taşıdığı tabancayı olay yerinde düşürdü.

Çevre güvenlik kameralarını inceleyen polis, olay yerinden kaçan zanlı Demirdeş’i tespit ederek, gözaltına aldı. Zanlının ifadesinde silahı Tuncay Şahin’den temin ettiğini öne sürdüğü öğrenildi. Polis, Şahin’i de tutuklarken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.