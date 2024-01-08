Kameralar işe yaradı

Lefkoşa’da 31 Aralık sabahı park halindeki yolcu minibüsünden para ve iki adet cep telefonu çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 2 kişiye ulaşıldı.

Kamera görüntülerini inceleyen polis, araç park edildikten sonra Efekan Çamurtaş ve Mert Deniz Akdoğan’ın oradan geçtiğini, minibüsün içerisine girdiğini ve bir süre kaldığını tespit etti.

Tutuklanan iki zanlı dün mahkemeye çıkarılarken, duruşmada olgular aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 31 Aralık 2023 tarihinde Girne Kapısı Otobüs duraklarına park edilen THD 727 plakalı minibüsün orta konsol bölümünde bulunan 2 bin 700 TL, bir adet xiomi marka 12 pro, bir adet de Samsung Galaxy A73 marka cep telefonun 04.45-07.40 saatleri arasında çalındığını söyledi. Polis, incelenen kamera görüntülerinde 04.45-07.40 saatleri arasında zanlıların o bölgeden geçtiğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlıların 6 Ocak 2024 tarihinde mahkeme emri gereği tutuklandığını, kaldıkları evde arama yapıldığını ancak çalınan eşya ve paraların bulunmadığını açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, incelenmesi gereken mobese kameraları ve alınması gereken ifadeler olduğunu söyledi.

Polis, çalınan para ve telefonların bulunmadığını ifade ederek, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polis, savcının bir sorusu üzerine zanlıların araca girerken görüntülerinin olduğunu da belirtti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

