Kapsamlı soruşturma

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde yaşadığı apartmanın oto parkında cansız bedeni bulunan 23 yaşındaki Muhammed Bedi Avcı’nın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Avcı’nın otopsisi dün yapılırken, "yüksekten düşme, iç organ yaralanmaları, iki taraflı hemopnömotoranks ve iç kanama" nedeniyle öldüğü belirlendi. Ancak Avcı’nın yaşadığı 3 katlı apartmanın damından nasıl düştüğü tespit edilemedi. Olayın kaza mı intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu netlik kazanmazken, polis Muhammed’in babası Abdülkerim Avcı, annesi Hülgan Avcı ve kardeşi Harun Suphi Avcı’yı tutukladı.

Şüpheli ölüm soruşturması kapsamında tutuklanan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli müfettiş muavini Feyyaz İneci, Muhammed Avcı’nın 19 Eylül 2023 tarihinde Lefkoşa’da kalmakta olduğu 3 katlı apartmanın damından, 11 metre yükseklikten düşerek, hayatını kaybettiğini belirtti.

Polis, Avcı’nın cesedi üzerinde Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz tarafından yapılan ilk incelemede sol bileğinde kesik, akciğerlerinde ödem tespit edildiğini açıkladı.

Polis, meydana gelen ölümle ilgili oluşan şüpheler üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlılar Hülgan Avcı, Harun Suphi Avcı ve Abdulkerim Avcı’nın soruşturma amaçlı tutuklandığını belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, olayın aydınlatılması için ifadeler alacaklarını belirterek, zanlıların ilk etapta 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.