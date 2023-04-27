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Karışıklık olmuş

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Üçüz kardeşinin kimlik ve pasaportuyla yıllardır ülkeye giriş-çıkış yaptığı belirtilen Ozan Koncaoğlu, ilginç bir savunma yaptı

Karışıklık olmuş

Kuzey Kıbrıs’ta bir süredir kaçak yaşam süren Ozan Koncaoğlu’nun 2015 yılından günümüze kadar üçüz kardeşine ait belgelerle ülkeye giriş -çıkış yaptığı iddia edildi. Kardeşinin Türkiye’de yaptığı şikâyet sonrası Girne’de tutuklanan zanlı Ozan Koncaoğlu dün mahkemeye çıkarıldı. 
Duruşmada iddiaları aktaran polis, zanlının üçüz kardeşine olan benzerliğini kullanarak 2015 yılından bu yana ülkeye çeşitli tarihlerde giriş- çıkış yaptığını belirtti. 
Polis, kimliği kullanılan kardeşin Türkiye’de polise giderek şikayette bulunduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyetinden gelen yazı ile araştırma başlattıklarını anlatan polis, zanlının 6 kez kardeşine ait pasaportla ülkeye giriş- çıkış yaptığını belirlediklerini açıkladı. 
Soruşturmayı yürüten polis, yapılan araştırmada zanlının 87 gündür ülkede yasal statüsü olmadığını ifade etti. 

Aile içinde sorunlar var
Zanlının evinde de arama yapıldığını belirten polis, Türkiye Cumhuriyeti’ne ait pasaportların bulunarak emare olarak alındığını söyledi.
Polis, tutuklanan zanlının muhaceret memurlarının işlem yaparken hata yaptığına dair beyanda bulunduğunu ifade etti. 
Polis, ayrıca zanlı ile kardeşinin arasında sorunlar olduğunu da söyledi. 
Soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadelerin olduğunu kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Mahkeme talebi kabul etti.  

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