‘Karşıma çıkanı temizlerim’

Suna ERDEN

Girne’de meydana gelen olayda çocukları annesine götürdüğü gerekçesiyle eşiyle tartışan Alp Soydan’ın şiddette başvurduğu iddia edildi.

Şikâyet üzerine gözaltına alınan zanlı dün şiddet tehdidi ve ciddi darp suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının darp ettiği eşini, “Polise gidersen seni öldürürüm. Eğer tutuklanırsam çıktıktan sonra karşıma kim çıkarsa temizlerim” diyerek tehdit ettiği ileri sürüldü.

Soruşturmayı yapan polis, olayın Şubat 2022 tarihinde saat 01.30 sıralarında Girne’nin Karakum bölgesinde meydana geldiğini söyledi.

Polis memuru, zanlının çocukları annesine götürdüğü gerekçesiyle ikametgâhları içerisinde eşiyle sözlü olarak tartışmaya başladığını ifade etti.

Polis, zanlının tartışma esnasında eşinin yüzüne tokat attığını, saçını çektiğini ve kolunu sıkarak incittiğini açıkladı.

Polis, zanlının darp suçunun ardından “Polise gidersen seni öldürürüm. Eğer tutuklanırsam çıktıktan sonra karşıma kim çıkarsa temizlerim” diyerek eşini tehdit ettiğini belirtti.

Zanlının şikayet üzerine tutuklandığını ifade eden polis, gerekli ifadelerin alındığını, araştırmaların yapıldığını söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının benzer sabıkası olmadığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 2 kefilin 50’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Teminat şartlarını yerine getiren zanlı ciddi darp ve şiddet tehdidi suçlarından yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

