Kemikleri kırıldı

Gönyeli’de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Reşat Karakaş (23) ağır yaralandı. Kazanın Karakaş’ın dikkatsizliği sonucu yaşandığı belirtildi. Motosiklet sürücüsünün kavşakta durmadığı, dikkatsizce yola giriş yaptığı ve o esnada Şifa Kofalı yönetimindeki aracın sağ yan kısmına çarptığı açıklandı.

Kaza sonucu yaralanan sürücünün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde elmacık kemiği ve sağ dizinde kırık teşhisiyle müşahede altına alındığı belirtildi.

Bu kez motosiklet araca çarptı

Polisten verilen bilgiye göre; kaza önceki gün saat 12.50 sıralarında, Başaran Sokak üzerinde meydana geldi. Reşat Karakaş yönetimindeki SZ 954 plakalı motosiklet ile seyrettiği sırada, yolun sonunda bulunan Gazi Mustafa Cahit sokağa geldiğinde kavşakta durmayarak, dikkatsizce yola giriş yaptı. Karakaş yönetimindeki motosiklet bu esnada yolun solundan güney istikametine doğru seyreden Şifa Kofalı yönetimindeki LN 639 plakalı aracın sağ yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan SZ 954 plakalı motosiklet sürücüsü Reşat Karakaş, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından elmacık kemiği ve sağ dizinde kırık teşhisi nedeni ile cerrahi servisinde müşahede altına alındı.