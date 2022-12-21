Kiracıyla işbirliği yaptı

Lefkoşa’da başka şahıslara ait iki evi satıp parasını cebe attığı iddia edilen Ahmet İçin’in suç ortağı Cemre Akdağ da tutuklandı. İki zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada evi satılan mağdurlardan biri olan Ali Kansu'nun kiracısı olan Cemre Akdağ ile Ahmet İçin’in ortak hareket ederek, söz konusu suçları işlediği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Ahmet İçin’in 2022 yılı Ekim ayı içerisinde Ali Kansu'nun adına kayıtlı olan evi 130 bin TL karşılığında sattığını belirtti. Polis, zanlının yine Lefkoşa’da henüz kime ait olduğu belirlenemeyen bir konutu sattığını ancak sadece 50 bin TL kaparo aldığını belirtti.

Polis, olayın hemen akabinde zanlının yurt dışına çıkış yaptığını söyledi.

Zanlının 14 Aralık tarihinde KKTC’ye giriş yaparken tutuklandığını kaydeden polis, yapılan soruşturma sonucu tek başına hareket etmediğinin belirlendiğini açıkladı. Polis, Kansu’nun evinde kiracı olarak bulunan Cemre Akdağ’ın da suçla bağlantısının tespit edildiğini söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 15’er bin TL nakit teminat yatırması ve her biri için 2’er kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2022, 11:13