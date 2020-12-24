Kırdı, döktü

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa-Girne anayolunda dün meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki Canay Bedeoğlu hafif yaralandı. Bedeoğlu’nun Lefkoşa’dan Girne’ye giderken, direksiyon hâkimiyetini kaybedip, yoldan çıkıp elektrik direğine çarptığı belirtildi.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 13.00 sıralarında Lefkoşa-Girne anayolunda meydana geldi.

Yönetimindeki SL 666 plakalı araç ile Girne istikametine seyreden Bedeoğlu, direksiyon hâkimiyetini kaybederek yoldan çıkıp, elektrik direğine çarptı.

Kazada sürücü hafif yaralanırken, araçta maddi hasar oluştu, elektrik direği de kırıldı.

Yaralanan Bedeoğlu, olay yerine gelen ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk yardım tedavisinin ardından müşahede altına alınan Bedeoğlu’nun durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlattı.