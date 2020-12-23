Kırmızı'da durmadı, bir kişi yaralandı

Onur ULAĞ

Lefkoşa'nın Göçmenköy bölgesinde kırmızı ışıkta durmayı yoluna devam eden sürücü Ali Rıza Taşkale (47) kazaya neden oldu. Taşkale’nin yönetimindeki aracın çarptığı diğer aracın sürücüsü Fatma Yeniçeri (K-44) yaralandı. Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yeniçeri’nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 14.20 sıralarında meydana geldi. Göçmenköy’ün Şht. Mehmet Mustafa Sokağında gerçekleşen kazada, yönetimindeki ZNH 774 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyreden Ali Rıza Taşkale, kırmızı ışıkta durmayıp Şht. Kemal Ünal Caddesine giriş yaptı ve bu esnada yeşil ışığın yanması sonucu yoluna devam eden Fatma Yeniçeri

yönetimindeki NL 693 plakalı aracın sol yan kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan NL 693 plakalı araç sürücüsü Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili polis soruşturması devam ediyor.