KKTC'ye girişleri yasaklandı

Bakanlar Kurulu; Malatya doğumlu Muhammed İkbal Toğrulca, Malatya doğumlu Cem Ozan Baran ile Malatya doğumlu İbrahim Baştürk’ün ülkeye girişini yasakladı.

Açıklamada; öğrenci kayıtlarının olduğu, ancak KKTC’de esas bulunma sebeplerinin kara para aklama faaliyetleri yürüterek, çeşitli suçları organize etmek amaçlı olduğu kaydedildi. Kararda “kamu yararı ve güvenliği açısından Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 7'nci maddesi uyarınca KKTC’ye girişlerinin yasaklanmasına karar verildi” ifadesi yer aldı.

Bu arada Skansfagerh doğumlu İsveç uyruklu Mattias Joakim Boser’in de, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 7'nci maddesi uyarınca, KKTC’ye girişi yasaklandı.

Bakanlar Kurulu, Hebei doğumlu Tiange Wang’ın ise, Çin Halk Cumhuriyeti’nde lnterpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranması nedeniyle Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasasının 7'nci maddesi uyarınca KKTC’ye girişinin yasaklanmasına karar verdi.

Sichuan doğumlu Guokang Yang’ın ise yasadışı olarak internet üzerinden bahis ve kumar oynattığı, yasadışı bahis faaliyetlerine finansal destek verdiği, ayrıca ülkede yasal düzenlemesi bulunmayan Forex faaliyetleri üzerinden kazanç elde ettiğinin öğrenilmesi nedeniyle, kamu yararı ve güvenliği açısından Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 7'nci maddesi uyarınca, KKTC’ye girişi yasaklandı.