Kod adı Ali

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 2018 yılında gerçekleştirilen operasyonda yasa dışı bahis faaliyeti yürüten bir işyerinin sorumlusu olduğu tespit edilen Serhan Çakır, 2 yıl sonra yakalandı. Zanlının narkotik polisinin uyuşturucu operasyonunda tespit edilerek, gözaltına alındığı belirtildi. Hakkında soruşturma yürütülen zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının yakalandığı esnada polise isminin Ali olduğunu söylediği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 2018 yılının Kasım ayında Buse Özuysal Tic. LTD isimli işyerinin bir bankada 332 şüpheli işlem yaptığına dair ihbar aldıklarını söyledi.

Polis, Buse Özuysal Tic. LTD isimli işyerinde arama yapıldığını, Elexbet, Hiltonbet ve Marsbet isimli sitelere izinsiz olarak finansal hizmet sağlandığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, işyerinde yasadışı bahis oynatmakta kullanıldığına inanılan farklı kişilere ait toplam 4 adet Laptop, 10 adet pos cihazı, 181 adet kredi ve bankamatik kartları, 17 adet cep telefonu ele geçirildiğini ifade etti.

Polis, emarelerin incelendiğini, ifadeler alındığını ve bunun sonucunda yasa dışı bet ofisinin sorumlusunun Serhan Çakır olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Polis, 2018 yılından beri aranan zanlının 13 Temmuz 2020 tarihinde narkotik ekiplerinin operasyonunda tespit edildiğini, ismini Ali olarak söylese de Serhan Çakır olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Bilgisayar ve telefonlar poliste

Soruşturma memuru, durumun Mali Şube’ye bildirildiğini, zanlının gözaltına alındığını, tasarrufundaki bir bilgisayar ve 3 adet cep telefonunun emare alındığını kaydetti.

Polis, bilgisayar ile telefonların incelemeye alındığını, zanlının şifreleri söylemediğini açıkladı.

Polis, zanlının arandığı 2 yıl süresince Güney Kıbrıs’a kanunsuz yollardan giriş-çıkış yapıp yapmadığına yönelik bir araştırma yapılması, ifadelerin temin edilmesi gerektiğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, ilk etapta 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.