‘Kötü siyasetin kurbanı’

Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar, BRTK Müdürü Meryem Özkurt’un iki ay hapisle cezalandırılmasını değerlendirdi. Akar “Yaşanan bu tür olaylar kötü siyasetin bir sonucudur” dedi.

Kuzey Kıbrıs’ta bir yandan çok sesliliğin ve demokrasinin korunması konuşulurken, diğer yandan BRTK dahil olmak üzere "özellikle devlet kurumlarında siyasi baskılara" dikkat çeken Akar, açıklamasında şunlara yer verdi:

“Şahsi çıkarlar ve parti çıkarları söz konusu olduğunda özellikle kamu çalışanlarına yasa dışı olduğunu bilerek iş yaptırılıyor. Çoğu kez bu yasa dışılıklar yargıya taşınmadığı için de yapanın yanına kâr kalıyor. Ama bu kez Yüksek Seçim Kurulu’nun uyarısını dikkate alan yargı, BRTK müdürü Meryem Özkurt’a hapis cezası verdi.

Kuşkusuz bunu büyük bir üzüntüyle karşılıyoruz. Ancak gerek bu olay gerekse benzeri birçok meselede hep kötü siyasetin baskıcı uygulamaları vardır. Ve bu anlayış değişmediği sürece üzücü olaylar yaşamaya devam edeceğimizi görebilmeliyiz.

Kötü siyasetin son yıllarda medya üzerindeki etkisi ve ülkede karşılıklı çatışmayı körükleyici bir rol üstlendiğini de üzülerek izlemekteyiz. Sadece BRTK üzerinde değil, özel kurumlar üzerinde de baskıcı bir anlayışın egemen olması, tarafsız ve bağımsız yayıncılığı tehdit altına almıştır. Meslek ilkeleri yerine siyasi çıkarların ön plana taşınması konusunda yapılan uyarıların dikkate alınmaması gelecek açısından kaygı vericidir.

Sayın Meryem Özkurt’a, karşılaştığı bu durum nedeniyle üzüntülerimizi iletirken, medya-siyaset ilişkisinin düzeyli olmasını diliyoruz.”