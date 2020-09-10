Krizin sebebi kıskançlık

Suna ERDEN

Girne’de yaşanan olayda kıskançlık yüzünden tartıştığı kız arkadaşını darp edip, burnunu kıran Nijeryalı Emmanuel Zivagwe, şikâyet üzerine gözaltına alındı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, hakkında tutukluluk emri alındı.

Duruşmada olayı aktaran polis, zanlının 5 Eylül 2020 tarihinde saat 02.30 sıralarında Girne’de Akacan Elegance isimli sitedeki dairesinde kıskançlık yüzünden kavga ettiği kız arkadaşı E.K.’nin (23) yüzüne yumruk atmak suretiyle burun kemiğinin kırılmasına sebep olduğunu söyledi.



Polis, zanlının akabinde kız arkadaşının sol eline vurup takma tırnağının kırılmasına neden olduğunu açıkladı.Şikayetin 6 Eylül’de yapıldığını kaydeden polis, aranan şahıs ilan edilen zanlının önceki gün kalmakta olduğu site içerisinde tespit edilerek, tutuklandığını ifade etti.Polis, soruşturmanın devam ettiğini, 5 kişiden ifade alacaklarını, ayrıca site içerisindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyeceklerini söyleyerek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme, aktarılan olguları değerlendirerek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.