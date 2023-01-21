‘Lyrica’ davası

Muayene etmediği ve görmediği şahıslara yeşil reçeteye tabi olan ilacı yazan Dr. İlkay İstillozlu ile suç ortağı Eser Avcı Eczanesi isimli işyeri sahibi Eser Avcı tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddialar aktarılırken, doktor olan zanlının Gazimağusa’daki kliniğinde sahte reçete düzenleyip, Cihangir’de bulunan Eser Avcı Eczanesine gönderdiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Dr. İlkay İstillozlu’nun 2022 yılı Eylül-Ekim ayları içerisinde Cihangir’de bulunan Eser Avcı Eczanesi isimli işyeri sahibi Eser Avcı'nın teşviki ile muayene etmeden ve görmeden sekiz farklı kişiye yeşil reçeteye tabi Lyrica isimli ağrı kesici ilaç yazdığını söyledi.

Polis, zanlının reçeteleri Gazimağusa'da faaliyet gösteren, sahibi olduğu kliniğinde hazırladığını belirtti.

Polis memuru, zanlının resmi evrak sahteleyip düzenlemiş olduğu yeşil reçeteleri Gazimağusa’da bulunan Güç Ecza Deposunda pazarlamacı olarak çalışan M.T.'ye verip Eser Eczanesine gönderdiğini açıkladı.

Dr. İlkay İstillozlu ve Eser Avcı’nın tutuklandığını ve sekiz adet yeşil reçetenin ile reçete defterinin İstillozlu'nun kliniğinde tespit edilerek emare olarak alındığını belirten polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların, 10’ar bin TL nakit teminat yatırması ve ikişer kefilin 100’er bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Zanlılar , “resmi evrak sahteleme, sahte resmi evrakı tedavüle sürme ve eczacılık ve zehirler yasasına aykırı hareket ”suçlarından yargılanmak üzere serbest kaldı.