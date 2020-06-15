Mağdur sayısı 8 oldu

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde birçok kişiyi vatandaş yapacağını söyleyerek dolandırdığı gerekçesi ile yargılanarak hapse mahkum edilen Ebru Baytar Kaslı’nın yeni suçları ortaya çıktı. Vatandaşlık vaadiyle 7 kişiden toplam 33 bin 735 TL aldığı gerekçesi ile geçtiğimiz cuma günü 3 ay hapse mahkum edilen sanığın 2018 yılı Nisan ayı içerisinde bir kişiyi daha kandırdığı belirtildi. Polisten yapılan açıklamada sanığın 2028 yılı Nisan ayı içerisinde bir kişiden vatandaşlık işlemlerini yaptıracağı gerekçesiyle 4 bin 500 TL parayı sahtekârlıkla alıp herhangi bir işlem yaptırmadığı belirtildi.

Ne olmuştu

Lefkoşa Adli Şube’ye giden Fülya İnalkaç, Ebru Baytar Kaslı’nın kendisinden KKTC kimlik kartı çıkarma vaadiyle toplamda 9 bin 770 TL para aldığı gerekçesiyle şikâyetçi olmuştu. Başlatılan soruşturma kapsamında kandırılan üç kişi daha tespit edilmişti. Sanığın Hayrettin Yıldırım’dan 4 bin 465 TL, Kemal Uçar’dan bin 500 TL, Abdulsamad Güner’den 4 bin 500 TL, Uğur Kürüm’den 4 bin 500 TL, Murat Kürüm’den 4 bin 500 TL, Nevin Kürüm’den 4 bin 500 TL aldığı ortaya çıkmıştı. Sanığın 7 kişiyi KKTC vatandaşı yapma vaadiyle mağdur edip, sahtekârlıkla 33 bin 735 TL temin ettiği açıklanmıştı. Sanık mağdurları tazmin etse de suçun kamu davası olması nedeni ile 3 ay hapse mahkûm edilmişti.

Merkezi Cezaevi’nde bulunan sanık ile ilgili açıklama yapan polis, bir kişinin daha mağdur edildiğini belirtti. Polis, sanığın bir kişiden vatandaşlık işlemlerini yaptıracağı gerekçesiyle 4 bin 500 TL parayı sahtekarlıkla alıp herhangi bir işlem yaptırmadığını açıkladı.