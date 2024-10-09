Maliye aldatıldı

Suna ERDEN

Sahte evrak düzenleyerek, devletin kasasından ek mesai ücreti alan Orman Dairesi çalışanları Ahmet Büyükoğlu, İbrahim Kandemir ile dairenin eski müdürü olan ve şu anda birinci derece mühendis kadrosunda bulunan Salih Güneş tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Kandemir ile Büyükoğlu’nun kendilerini vardiyada çalışmış gibi göstermek için sahte evrak hazırladıkları belirtildi.

Sahte evraklara imzayı atan şahsın ise eski müdür Güneş olduğu açıklandı.

Maliyeye sunulan sahte evraklarla 2024 yılı ocak, şubat ve mart ayları için Büyükoğlu’nun 19 bin 737 TL, Kandemir’in ise 23 bin 89 TL aldığı açıklandı.

Olayın ise Maliye, Teftiş ve İnceleme Kurulu Başkanlığı'nın Orman Dairesinde yapmış olduğu denetimlerde usulsüzlük fark eletmesiyle ortaya çıktığı belirtildi.

Dairede geriye dönük inceleme başlatıldığı, araştırmaların sürdüğü de kaydedildi.

Evrakları sahtelediler

Soruşturmayı yapan polis, Maliye, Teftiş ve İnceleme Kurulu Başkanlığı'nın Orman Dairesinde yapmış olduğu denetimlerde, vardiya çalışmayan personelin vardiya tahsisatı aldıklarına dair tespitleri bulunduğunu ve bununla ilgili soruşturma başlatılmasını istediğini belirtti. Polis, başlatılan soruşturmada Orman Dairesi Müdürlüğü'nde şu anda muhasebe memuru olarak görev yapmakta olan İbrahim Kandemir ve Ahmet Büyükoğlu’nun Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden göndermiş oldukları e imzalı vardiya tahsisatı beyannamelerini sahteleyip vardiya çalışmadıkları halde çalışır gibi göstererek belgelere kendi isimlerini eklediklerini söyledi. Polis, zanlıların belgeyi Maliye Dairesi'ne vererek tedavüle sürdüklerini; 2024 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında İbrahim Kandemir’in toplamda 23 bin 254 TL, Ahmet Büyükoğlu’nun 19 bin 737 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlıların hazırladığı sahte belgelere gerek e imza gerekse ıslak imzaları ilgili dönemde Orman Dairesi Müdürü olan Salih Güneş’in atıp görevini kötüye kullanarak İbrahim Kandemir ve Ahmet Büyükoğlu'nun haksız kazanç almasını sağladığını belirtti.

Eski müdür, yüksek mühendis

Polis, Güneş’in birinci derece mühendis statüsünde olup 12 Ağustos 2022-20 Mart 2024 tarihleri arasında Orman Dairesi Müdürlüğü görevi yaptığını söyledi.

Polis, Ahmet Büyükoğlu’nun yarı kalifiye işçi statüsünde olup 4 Nisan 2019 tarihinde Orman Dairesinde göreve başladığını, daha sonralarında muhasebe bölümünde mesai olarak görevlendirildiğini belirtti.

Polis, İbrahim Kandemir’in ise dördüncü derece kitabet yardımcısı statüsünde olup 2 Ocak 2020 tarihinden itibaren Orman Dairesi muhasebe bölümünde mesai çalıştığını belirtti.

Polis, Maliye, Teftiş ve İnceleme Kurulunun geriye dönük araştırmalarının halen devam ettiğini, zanlılardan el yazı ve imza örneği aldıklarını, araştırmaların süreceğini kaydetti.

Polis memuru, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.