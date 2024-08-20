Mersin’den almış

Girne Turizm Limanında gerçekleştirilen rutin kontroller esnasında Narkotik detektör köpeği Pamir’in tepkisi üzerine yapılan aramada çantasında uyuşturucu bulunarak tutuklanan Özge Dilan Barak, “hintkeneviri ithal ve tasarrufu” suçlarından dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının ifadesinde uyuşturucuyu Mersin’den aldığını ve içmek için ülkeye getirdiğini söylediği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 18 Ağustos 2024 tarihinde, saat 09.20 sıralarında Girne Turizm Limanı içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibin Pamir isimli detektör köpek eşliğinde gerçekleştirdiği kontrol esnasında tespit edildiğini söyledi. Polis, Pamir isimli arama köpeğinin KKTC’ye giriş yapan Özge Dilan Barak isimli şahsa tepki verdiğini, zanlının üstünde ve çantasında yapılan aramada güneş gözlüğü içerisinde şeffaf naylona sarılı yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, aynı gün Girne’deki evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını açıkladı.

5 gramı 2 bin liraya aldı

Polis memuru, zanlıdan temin edilen gönüllü ifadesinde Türkiye'nin Mersin ilinden tanımadığı bir şahıstan 2 bin TL karşılığında 5 gram ağırlığında hintkeneviri aldığını ve KKTC'ye kendi kullanımı için getirdiğini itiraf ettiğini kaydetti.

Polis memuru, uyuşturucu maddenin analize, sarılı olduğu paketin parmak izi incelemesine gönderileceğini, ayrıca incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

