Mezarlık önünde vurmaya başladı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da dün sabah saatlerinde, sevgilisi ile tartışan Osman Özkul, kıskançlık krizine girerek, genç kadını feci şekilde darp etti. Sevgilisinin, kafasına ve yüzüne defalarca vuran Özkul, “polise gidersen, sevgili olduğumuzu ailene söylerim” diyerek genç kadını tehdit etti. Özkul, dün nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Kadına Karşı Şiddeti Önleme Şubesi’nde görev yapan polis memuru Alparslan Yavuz , zanlı Osman Özkul’un “Ciddi Darp”, “Kasti Hasar” ve “Şiddet tehditi” suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Lefkoşa’da, 19 Eylül 2020 tarihinde ve saat 01.30 sıralarında zanlı ile kız arkadaşının kıskançlıktan dolayı tartıştığını belirten Yavuz, zanlının kız arkadaşının kullanımındaki HK 660 plakalı aracı ile Yakın Doğu Üniversitesi istikametinden Dikmen istikametine giderken Lefkoşa Mezarlığı önüne geldiğinde kız arkadaşının defalarca kafasına ve yüzüne vurduğunu ve toprak yol üzerinde kafasına, yüzüne, eline ve boynuna vurup saçını çekerek ciddi bir şekilde darp eyleminde bulunduğunu anlattı.

Hırsını alamadı



Zanlının, kız arkadaşının giymekte olduğu Steps marka tulumun kol demirini de kopararak kız arkadaşını kasti hasara uğrattığını ifade eden Yavuz, zanlının aynı zamanda kız arkadaşına “Arkadaşının telefon numarasını vermezsen seni öldürürüm” ve “Polise gidersen de ilişkimiz olduğunu ailene söylerim” demek suretiyle şiddet kullanma tehditlinde bulunduğunu mahkemeye aktardı.Yavuz, müştekinin aynı gün doktordan darp raporu aldığına işaret ederek, zanlının şikayet üzerinde tutuklandığını anlattı. Yavuz, soruşturmanın henüz yeni başladığını dile getirerek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına zanlının aleyhine 3 gün tutukluluk emri verdi.



