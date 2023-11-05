‘Mezbahada keseceğim’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da yaşanan olayda eşini bir başka erkekle el ele gördüğü gerekçesiyle olay çıkaran

Nurettin Dinleyici, genç kadını önce darp etti, ardından “seni şimdi mezbahaneye götürüp keseceğim” diyerek şiddet tehdidinde bulundu. Şikayet üzerine gözaltına alınan zanlı, dün nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Gökhan Kol, zanlının, 3 Kasım saat 20.00 sıralarında, Gazimağusa’da, eşi olan D.D isimli müştekiyi, başka erkekle el ele yürürken gördüğü gerekçesiyle, araç içerisinde bulundukları sırada, yüzüne bir kaç kez yumruk vurduktan sonra, “seni şimdi mezbahaneye götürüp keseceğim” diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının, KKTC vatandaşı 2 kefilin, 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.