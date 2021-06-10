Müşteriler kaçtı hesaplar kaldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Palm Beach bölgesinde faaliyet gösteren “Zagato Restoran Bar” isimli iş yerinde hafta sonu 2 grup arasında çıkan kavganın maddi bilançosu açıklandı. Kavga nedeniyle iş yerinde 240 bin liralık zarar oluştuğu belirtildi.

Olayın ardından tutuklanan zanlılar Mustafa Ceremeci, Demhat Orhan, Delil Kahraman, Serdar Cihan, Dursunali İspir, Muhammet İkbal Toğrulca ve Cem Ozan Baran dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılardan Mustafa Ceremeci aleyhine ek olarak nargile takımını savurup Ömer Kahraman’ın burnunun kırılmasına neden olduğu için vahim zarar suçlaması getirildi.

Polis, işletme sahibinin çıkan kavga yüzünden kırılan eşyalar ve kavgadan dolayı hesap ödemeden mekandan kaçanların olduğunu söylediğini aktardı. Polis, iş yeri sahibinin yaklaşık 240 bin TL zarara uğradığını söylediğini açıkladı.

Şampanya yüzünden kavga ettiler



Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Şükrü Hafız, zanlıların 5 Haziran 2021 tarihinde “Zagato” isimli barda, bir birilerinin üzerine şampanya patlattıkları gerekçesi ile iki grup olarak birbirleri ile karşılıklı kavga ettiklerini, barın taban, bardak, çatal, masa ve sandalyelerini kasti hasara uğrattıklarını söyledi.Soruşturmanın tamamlandığını bildiren Hafız, zanlıların uygun teminata bağlanmasını talep etti.Polis, zanlı avukatlarının sorusu üzerine, işletme sahibinin, kavga esnasında birçok müşterinin hesap ödemeden panik halinde kaçtığını ve zararının 240 bin TL olduğunu iddia ettiğini açıkladı.

Teminatla serbest kaldılar

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, Mustafa Ceremeci, Serdar Cihan ve Dursun Ali İşpir’in 3’er bin TL nakdi kefalet ödemesine ve birer kefilin, lehlerinde, 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.

Mahkeme, Demhat Orhan, Delil Kahraman, Muhammet İkbal ve Cem Ozan Baran’ın ise 15’er bin TL nakdi kefalet ödemesine karar verdi.