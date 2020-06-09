Müşterinin 500 Euro’sunu sahtesi ile değişti

Gerçek para bulunamadı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da çalıştığı Moonstar Döviz Bürosu’na müşteri olarak gelen bir kişiden aldığı 500 Euro’yu sahtesi ile değiştirip, geri veren Kaşif Pehlivan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının almış olduğu gerçek 500 Euro’nun bulunamadığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 2 Haziran tarihinde Lefkoşa'da faaliyet gösteren Moonstar Döviz Bürosu’na giden bir müşterinin Türk Lirası ile takas yapmak için veznedar Kaşif Pehlivan’a 500 Euro verdiğini söyledi.

Polis, parayı alan Kaşif Pehlivan’ın hile ile tasarrufunda bulunan sahte 500 Euro’yu müşteriye verdiğini belirtti.

Polis memuru, 500 Euro banknotun incelendiğini, sahte olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, yapılan kamera incelemelerinde de zanlının müşteriden almış olduğu numarası meçhul 500 Euro parayı sahte banknot ile değiştirdiğinin görüldüğünü açıkladı. Zanlının 3 Haziran 2020 tarihinde tutuklandığını kaydeden polis, soruşturma amaçlı 4 gündür olduğunu ifade etti. Polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada gerçek 500 Euro’nun bulunamadığını ifade etti. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis memuru, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 4 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.