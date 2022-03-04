Neler oluyor

Lefkoşa’da 9 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilen yasa dışı sanal bahis operasyonunda tutuklanan Batuhan Eren'in suç ortağı olduğu iddia edilen Mustafa Beyaz gözaltına alındı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının yasa dışı sanal bet sitelerinde finans desteği sağlamak amacıyla açılan papara hesaplar için sahte sözleşmelerle sim kart sattığı açıklandı. zanlının Türkiye’deki bir şahsa 5 bin 500 adet sim kart sattığı ifade edildi.

Soruşturmayı yapan polis, 9 Şubat 2022 tarihinde alınan bir bilgide Batuhan Eren'in yasadışı sanal bahis sitelerine finans hizmeti verilmesine olanak sağlamak için sim kart temin ettiğinin öğrenildiğini söyledi. Polis, aynı gün Batuhan Eren'in ikametgâhında yapılan aramada isimleri henüz bilinmeyen tespit edilemeyen bahis sitesine finansal destek sağlamak üzere papara hesapları açılmasına olanak sağlayan toplam bin 437 adet sim kart, 3 adet bilgisayar, 4 adet cep telefonu ve bir adet hard disk bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.

Polis, bin 437 adet sim kartla ilgili yapılan araştırmada Lefkoşa'da faaliyet gösteren Tekno White isimli iş yerinde Türkiye vatandaşı olan ve KKTC'ye bugüne kadar herhangi girişi çıkışı olmayan birine satıldığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, Tekno White iletişim isimli işyeri sahibi Mustafa Beyaz’ın abonelik sözleşmeleri hazırlayarak sim kartların kayıt edilmesini sağlandığını tespit ettiklerini belirtti.

Polis, zanlının Türkiye’deki bir şahsa 5 bin 500 adet sim kart sattığının belirlendiğini de anlattı.

Mustafa Beyaz'ın ilk abonelik sözleşmesinde müşterinin adı soyadı kısmını kendisinin imzalandığını belirttiğini anlattı.

Polis, Mustafa Beyaz’ın aynı gün "Sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve başkasının kimliğine bürünme" suçları ile ilgili olarak Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Alınması gereken ifadeler, aranan bir şahıs olduğunu ifade eden polis, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.