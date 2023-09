Öğrenci izni var

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Obta Trading LTD. isimli finans şirketini basan, tehditler savurduktan sonra iş yerine ait bilgisayarı kıran Muhammet Polat (E-27), Muhammet Kaya (E-31) ve Enes Baturay’ı azmettiren Ramazan Can dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının iş yeri sahibinden para isterken, “Akın ağanın selamı var, bir hasta çocuk için 20 bin Amerikan doları para göndermeni istedi” dediği açıklandı. Zanlının ülkede öğrenci izni ile kaldığı belirtildi.

Lefkoşa Adli Şube’de görev yapan polis, 30 Ağustos 2023 tarihinde saat 15.30 sıralarında Lefkoşa’nın Yenişehir bölgesinde finans alanında faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Kubilay Akın’ın yaptığı Obta Trading LTD. isimli iş yerine giden kimliği meçhul erkek şahısların, halkla ilişkiler müdürüne, genel müdürü sorup, ofiste olmadığını anlayınca aranmasını istediklerini söyledi. Polis, zanlıların genel müdüre ulaşamamaları üzerine çalışanın masasının üzerinde bulunan bilgisayar monitörüne yumruk atıp, kırdıklarını söyledi. Polis, zanlıların çalışana, “Biz üç kişiyiz, tekrar geleceğiz” deyip, iş yerinden ayrıldıklarını aktardı.

Polis, akabinde işletme sahibi olan Kubilay Akın’ın Lefkoşa Adli Şubede ifadesi temin edilirken, daha önceden tanıdığı Ramazan Can’ın kendisini Whatsapptan arayarak, “ Akın ağanın selamı var, bir hasta çocuk için 20 bin Amerikan doları para göndermeni istedi. Para verilmediği takdirde iş yerine gönderilenler her geçen gün artacak. Oraya giden çocuklar aşırıya kaçtıysa kulaklarını çekerim, parayı gönderecek misin ağaya ne söyleyeyim” diyerek tehdit yolu ile para istediğini açıkladı.

Polis, iş yerine giden Muhammet Polat, Muhammet Kaya ve Enes Baturay’ın tespit edilerek, 31 Ağustos 2023 tarihinde tutuklandığını, soruşturmanın ardından 8 Eylül 2023 tarihinde teminata bağlanarak, serbest bırakıldıklarını anımsattı.

Cep telefonu incelendi, zanlıya ait çıktı

Polis memuru, zanlı Can hakkında ise 9 Eylül 2023 tarihinde tutuklama emri alındığını, ancak yurt dışında olduğu için 12 Eylül 2023 tarihinde ülkeye giriş yaparken, Ercan Havalimanı’nda tutuklandığını söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu Kubilay Akın’ın arandığı telefonun zanlıya ait olduğunu belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlının ülkede üniversite eğitimi gördüğünü belirterek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 150 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.