Öğrenci izni var

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Gazimağusa’da 15 Ocak 2022 tarihinde düzenlenen operasyonda tasarrufunda 22 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan Ürdün uyruklu üniversite öğrencisi Aslan Hakoun hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis memuru Hüseyin Özdesoy, 15 Ocak 2022 tarihinde alınan bir bilgide zanlı Aslan Hakoun’un tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi.

Zanlının aynı gün bir öğrenci yurdu yanındaki kaldırım üzerinde tespit edildiğini söyleyen Özdesoy, Hakoun’un alıkonulmak istenildiği esnada koşarak kaçmaya başladığını belirtti.

Özdesoy, akabinde zanlının, takip edildiği esnada tasarrufunda bulundurduğu naylon parçası içerisindeki uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi bir ağaç köküne atıp kaçmaya devam anımsattı.

Zanlının daha sonra kendisini takip eden polisler tarafından tutularak alıkonulduğunu belirten Özdesoy, yere attığı uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını söyledi.

Davalarını kabul etti

Zanlının polise verdiği ifadesi ışığında hakkında 14 Ocak tarihinde 25 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeli alma ve tasarruf davalarının getirildiğini belirten Özdesoy, aleyhindeki davaları kabul ettiğini kaydetti.

Zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirten Özdesoy, ülkede öğrenci olarak bulunduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanması, seyahat belgelerine el konulması, haftanın 2 günü en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması ve 15 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile yargılanıncaya dek serbest bırakılmasına emir verdi.