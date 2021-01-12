‘Öldürürüm’

Suna ERDEN

Gönyeli’de yaşanan olayda Noman Ahmad Malik’in yanına çağırdığı zaman gitmediği gerekçesiyle eşini darp ettiği iddia edildi. Şikayet üzerine gözaltına alınan zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada darp edilen kadının doktor kontrolünden geçirildiği ve rapor alındığı belirtildi.

Kavganın 13 ve 15 yaşlarındaki çocukların önünde meydana geldiği, onların da ifadelerinin alınacağı kaydedildi.

Duruşmada olayı aktaran polis, Noman Ahmad Malik’in 10 Ocak 2021 tarihinde saat 20.30 sıralarında yatak odası içerisinde yanına çağırdığı zaman gitmediği gerekçesiyle eşini darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının önce eşiyle sözlü bir şekilde tartıştığını, sonra yanağına tokat attığını, omzundan ittirerek sol bacağına tekme vurduğunu ifade etti.

Polis memuru zanlının son olarak eşine “Çocukları bana dolduruyorsun, seni öldüreceğim" demek sureti ile tehdit ettiğini açıkladı.

Polis, darp edilen kadının Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde kontrolden geçirilerek, darp raporu alındığını, zanlının da tutuklandığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, olayın zanlının 13 ve 15 yaşlarındaki erkek çocuklarının önünde vuku bulduğunu ve onların da Sosyal Hizmetler görevlileri huzurunda ifadelerinin alınacağını belirterek, 2 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.