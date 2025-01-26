Ölüm tehdidi

Hüseyin ÇİÇEK

Biri restoran sahibi 2 kişinin, 29 yaşındaki genci kaçırıp ailesinden fidye istemesi korku ve paniğe yol açtı. İddiaya göre; Gazimağusa’da yaşanan olayda restoran işletmecisi Emir Akbelli ile Beytullah Şengül; M.A.’yı araçlarına bindirip zorla kaçırdıktan sonra henüz tespit edilemeyen bir yere götürdü. İki zanlı M.A.’nın ailesini arayıp “Oğlunuzu sağ istiyorsanız 2 milyon TL vereceksiniz, yoksa Rum tarafına götürür öldürürüz” diyerek, tehdit edip fidye istedi.

Türkiye’de bulunan aile telaşa kapılıp KKTC polisini aradı. İstenilen parayı ve aldıkları tehdidi polise aktaran aile, kendilerini arayan cep telefonu numarasını da verdi. Polis, yaptığı araştırma sonucu ailenin Emir Akbelli ile Beytullah Şengül tarafından arandığını tespit ederek, her ikisini de tutukladı.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, kaçırılan M.A.’nın henüz bulunamadığı açıklandı.

Alacak-verecek meselesi

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Süleyman Açıkada, zanlılar Emir Akbelli ile Beytullah Şengül’ün 22 Ocak 2025 tarihinde M.A. isimli müştekiyi, kendilerine olan borcu nedeniyle zorla kaçırdıklarını söyledi. Polis memuru, zanlıların M.A.’nın Türkiye’deki ailesini arayarak, “2 milyon TL verin yoksa oğlunuzu Rum tarafına götürüp öldürürüz” dediklerini açıkladı. Polis memuru, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını ve ailenin arandığı cep telefonu numarasından zanlılara ulaşıldığını söyledi. Polis, zanlıların önceki gün Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi. Polis, yapılan araştırma sonucu ailenin zanlı Beytullah Şengül’ün telefonundan arandığının belirlendiğini açıkladı.

Polis memuru, meseleyle bağlantılı aranan şahısların olduğunu, kaçırılan M.A. isimli müştekinin de henüz bulunamadığını bildirdi. Polis memuru incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu, M.A.’nın nerede olduğuna dair araştırma yapacaklarını belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlıların soruşturma amaçlı 3 gün süreyle polis nezaretinde kalmasına emir verdi.