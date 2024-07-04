Ölümünün ardından dram çıktı...

Çatalköy civarında tekneden denize dalış yaptıktan sonra hareketsiz olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Mimarlık Fakültesi öğrencisi 19 yaşındaki Ahmet Deniz Tabakoğlu dün son yolculuğuna uğurlanırken, genç çocuğun ölümün perde arkasından dram çıktı.

Henüz 19 yaşında hayata veda eden Tabakoğlu’nun harçlığını çıkarmak için balık sattığı, önceki gün de balık avlamak için daldığı öğrenildi.

Tabakoğlu’nun dayısı Mehmet Özilmen’den alınan bilgiye göre; annesi-babası ayrı olan Tabakoğlu, genç yaşına rağmen büyük bir yaşam mücadelesi vardı.

Babası uyuşturucu suçlarından sürekli cezaevine girip, çıkarken annesi Ahmet’e tek başına bakmak zorunda kaldı.

Dar gelirli annesiyle yaşayan Ahmet, küçük yaşlarda çalışmaya ve harçlığını çıkarmaya başladı. Tüm olumsuzluklara rağmen hayata dört elle sarılan Ahmet, başarı bir ilk, orta ve lise eğitiminin ardından üniversiteye başladı.

Mimarlık Fakültesi birinci sınıf öğrencisi olan Ahmet, küçük yaşlarda sporla da ilgilendi. Alsancak Yeşilova takımının altyapısında futbol oynayan Ahmet, önceki gün balık avlamak için arkadaşlarıyla denize açıldı.

Otopsi işlemleri tamamlandı

Çatalköy’de kıyıdan 500 metre uzaklıkta denizde arkadaşına ait tekneden dalış yapan Ahmet Deniz Tabakoğlu, kısa bir süre sonra hareketsiz bulundu. Arkadaşları tarafından kıyıya çıkarılan genç çocuk, ambulans ile kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Tabakoğlu’nun yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Suda Boğulma Asfiksi” olduğu tespit edildi.

Zamansız ölümüyle sevenlerini yasa boğan Ahmet Deniz Tabakoğlu'nun cenazesi dün Karşıyaka’da toprağa verildi.