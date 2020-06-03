Girne’ye bağlı Lapta’da sahilde mastürbasyon yaptığı iddia edilen Murat Yağan çevre sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

İddiaya göre; zanlı sahildeyken şortunu çıkarıp ahlaka aykırı davranışta bulundu. Bunu gören vatandaşlar mastürbasyon yapan zanlıyı darp ettikten sonra yakalayıp, polisi aradı.

Olay yerine giden polis, zanlıyı gözaltına alarak karakola götürdü. İfadesi alınan zanlı suçlamaları kabul etmedi. Soruşturma amaçlı 3 gündür tutuklu olan zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede konuşan zanlı tüm suçlamaları reddetti.

Sahilde yakalandı

Duruşmada iddiaları aktaran polis, taciz olayının 30 Mayıs 2020 tarihinde Lapta'da eski huzur evinin alt kısmındaki sahil şeridinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının saat 15.30 sıralarında çevredeki insanların görebileceği şekilde şortunu çıkarıp mastürbasyon yaptığını ifade etti. Durumu görenlerin polisi arayıp şikâyette bulunduğunu kaydeden soruşturma memuru, zanlının sahilde gözaltına alındığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinin alındığını, suçlamaları kabul etmediğini ve soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Polis, ülkede çalışma izni ile bulunan zanlının ‘cinsel taciz’, ‘adaba aykırı harekette bulunma’ suçlarından teminata bağlanmasını talep etti.

İddiaları kabul etmedi

İddialar üzerine söz hakkı verilen zanlı suçlamaları kabul etmedi. Zanlı, “Orada kimse yoktu. Söylendiği gibi mastürbasyon yapmadım. Denize girip çıktıktan sonra havlu ile kurulanırken üzerime saldırdılar ve polisi aradılar” iddiasında bulundu.

Aktarılan tüm olguları değerlendiren mahkeme, tutuksuz yargı kararı verirken, 2 kefilin 75’er bin TL kefalet senedi imzalamasına ve zanlının nakit 7 bin 500 TL teminat yatırmasına emir verdi.