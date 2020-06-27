Otel odasına baskın

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aldığı ihbarla harekete geçen Narkotik Şube, bir otel odasına yaptığı baskın sonucunda, 11 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonda Uğur Ersan Topçu, Figen Ünalmış ve Kıvanç Cömert isimli şahıslar tutuklandı. Haklarında soruşturma başlatılan 3 zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru Hasan Derman, 25 Haziran 2020 tarihinde, Gazimağusa’da bir otel odasında uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını açıkladı. Derman, ihbar üzerine otelin bir odasına baskın yaptıklarını, zanlıların tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi. Polis, odada yapılan aramada 11 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulduklarını belirtti. Polis, zanlılar hakkında soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler olduğunu kaydederek, 3 gün süre istedi. Mahkeme talebi kabul etti.