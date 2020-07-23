Özersay, Ataoğlu’nun kapısını çaldı

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DP Başkanı Ataoğlu, Kudret Özersay’ın kendisini telefon ile aradığını ve hükümetin bozulması durumunda yeni bir oluşum içinde olup olmayacağını sorduğunu açıkladı

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Demokrat Parti Başkanı Fikri Ataoğlu, muhalefet parti başkanlarının birlikte yaptığı basın toplantısında önemli bir bilgi paylaştı. Ataoğlu, isim vermedi ancak Kudret Özersay’ın kendisini telefon aracılığıyla aradığını açıkladı. Ataoğlu, “Hükümetin küçük ortağının eski başkanı hükümetin herhangi bir şekilde bozulması durumunda yeni bir oluşuma gidebilir miyiz sorusuna “konuşuruz” diye cevap verdim” dedi. Ataoğlu, “Şu anda hükümet devam ediyor. Hükümet bozulmadıktan sonra ve yetkili kurullaqrımızdan onay almadıkça bunu görüşemeyiz” diye konuştu.
Bu açıklama üzerine TDP Milletvekili Zeki Çeler gülümseyerek işte şimdi hükümeti bitirdi” demesi dikkat çekti.

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2020, 15:29
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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