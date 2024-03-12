Paravan okul mercek altında

Suna ERDEN

Yüksek Öğretim Planlama Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu'ndan (YÖDAK) izinsiz ön lisans eğitimi veren, ayrıca öğrencilerine üniversite öğrencisi belgesi vererek muhaceret işlemi yaptıran Cyprus Massachussetts Center Of Innovation isimli kurumun hissedarı Bircan Kavaz, müdürü Umar Saleem, müdür yardımcısı Mirza Imran Baig ve okula öğrenci getiren Kyahal Muhammed dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan muhasebeci Nurcan Erişen ise suçsuz olduğu anlaşılarak, serbest bırakıldı.

Duruşmada kuruma kayıt olan birçok yabancı uyruklu öğrencinin akıbetinin belli olmadığı, onlarla iletişim kurulmadığı belirtildi.

Önce Ali ile Muhammad yakalandı

Polis, 6 Mart 2024 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında YÖDAK ve polis ekiplerinin 7 Mart günü Cyprus Massachussetts Center Of Innovation isimli kurumu denetlediğini açıkladı.

Polis, denetleme sonucu kurumun Millî Eğitim Bakanlığından onaylı olduğunu ancak YÖDAK’a kaydı bulunmadığını tespit ettiklerini belirtti.

Polis, kurumun öğrencilerini Yüksek Öğrenim Kayıt Sistemi’ne (YÖKAS) kayıt ettirdiğini, üniversite öğrencisi belgesi verdiklerini ve muhaceret yaptıklarını açıkladı.

Polis, kurumun bu şekilde yurt dışından öğrenci getirdiklerini söyledi.

Polis, ayrıca kurumun Web sitesinde okullarında alınan ön lisans ile Arap Emirliklerinde ve İngiltere’de Yüksek Lisans alabilecekleri şeklinde reklam yapıldığını açıkladı.

Polis, yine bahse konu eğitim kurumuyla ilgili olarak yapılan soruşturmada tespit edilen makbuz defterinde birçok yazılmış makbuz bulunmasına rağmen kesilmediklerini, sadece ikinci nüshalarının muhasebeye gönderildiğini tespit ettiklerini, olayın mali boyutunun araştırılması gerektiğini açıkladı. Polis, eğitim kurumunda birçok yabancı öğrenciye ait kayıt dosyası bulunduğunu ancak öğrencilerin bazılarına ulaşılamadığını söyledi.

Polis, zanlılara ait cep telefonlarının, bilgisayarlarının emare alındığını belirtti.

Polis, Şirket Direktörü olan Tolga Atılgan'ın yurt dışında olduğunu ve hakkında tutuklama emri olduğunu açıkladı.

Sahte vaatler verildi

Polis, 20 öğrenciden ifade aldıklarını, öğrencilerin kuruma kayıt olurken, kendilerine ön lisan ve 4 yıllık lisans diploması alabileceklerinin söylendiğini anlattıklarını açıkladı.

Polis, ayrıca kayıt paralarını zanlı Mirza Baing’in aldığını, öğrencilerin ifadelerinde eğitim ücreti olarak bin Euro veya dolar verdiklerini söylediklerini ancak okulun kayıt ücretinin 500 dolar olduğunu açıkladı. Polis, olayın müstahdem tarafından sirkat yönünün de olabileceğini söyledi. Polis, meselede tutuklu bulunan Kyahal Muhammed’in ise acente olarak çalıştığını ve kuruma komisyon karşılığında öğrenci getirdiğini belirtti.

Polis, söz konusu kurumun Millî Eğitim Bakanlığından onay alırken, işlemlerin Bircan Kavaz tarafından yapıldığını ancak kurum eğitime başladıktan sonra işlenen suçlarla ilgili bir bağlantısının tespit edilmediğini söyledi. Polis, Bircan Kavaz’ın teminata bağlanmasını, diğer 3 zanlının ise 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Kavaz serbest, diğer 3 zanlı 4 gün daha tutuklu

Duruşmaya bakan yargıç, Bircan Kavaz’ın kurum eğitime başladıktan sonra işlenen suçlarla bir bağlantısı görülmediğini, ancak hissedar olduğu için yasal sorumluluğunun olabileceğini belirtti. Yargıç, Kavaz’ın yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 300 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına ve iki kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Yargıç, ayrıca ıspat yükümlülüğü koymanın bir noktada elzem olmadığını ifade etti. Yargıç diğer 3 zanlının ise 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.