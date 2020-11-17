Parayı ödedi ama kurtulamadı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Eski Eserler Dairesi’nde görevli olduğu 2015-2016 yılları arasında kira gelirlerini çaldığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Pınar Narçin hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık bir yıl hapse mahkûm edildi.

Sanık hakkında verilen kararda öncelikle olgular aktarıldı.

Eski Eserler Dairesi’nde görevli olan Pınar Narçin’in 2015 Kasım ve Ocak 2016 tarihleri arasında daire adına tahsil etmiş olduğu 19 bin 500 TL tutarındaki kira bedellerini ilgili daireye yatırmayıp zimmetine geçirdiği belirtildi.

Kararı açıklayan Yargıç Umut İnan, sanığın işlediği “kamu görevlisi tarafından sirkat” suçunun ciddiyetine vurgu yapıp, bu suçun 10 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne değindi.

Umut İnan, kamu yararı gereği, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı, caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti.

İnan, sanığın çaldığı meblağı yatırsa da faizinin ödenmemiş oluşunu aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. İnan, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek, oy birliği ile bir yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.