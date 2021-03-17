Parkta 3 genç kıza göstere göstere mastürbasyon

Buna ne yapmalı?

Suna ERDEN

Gazimağusa’da dün yaşanan olay bu kadarı pes dedirtti. 45 yaşındaki erkek bir şahıs, parkta 16 ve 17 yaşlarındaki 3 genç kıza cinsel tacizde bulundu. İddiaya göre; M.B. isimli şahıs, öğlen saatlerinde Anıt Parkı içerisinde genç kızlara göstere göstere mastürbasyon yaptı. Kızların şikâyeti üzerine zanlı kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı.

Zanlının, cezai ehliyetinin olup olmadığının tespit edilmesi için Barış Ruh ve Sinir Hastalıklar Hastanesi’ne kontrole götürüldüğü öğrenildi.

Polisin yaşanan olayın ardından söz konusu şahıs hakkında “Cinsel taciz”, “Müstehcen teşhir ve hayasızlık” suçlamaları ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Ceza-i yeterlilik raporunun temin edilmesinin ardından M.B.'nin teminat maksatlı mahkemeye çıkarılması bekleniyor.