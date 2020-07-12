Parkta kavga ettiler, bıçak çektiler

Lefkoşa’da Barış Manço Parkı’nda çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı, kavga nedeniyle 10 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, bu sabah saat 00.30 sıralarında, Lefkoşa’da Barış Manço Parkı içerisinde, S.G.(E-20), A.A.(E-22), Z.B(E-20), M.A. ve M.A.(E-19) bir taraf olmak üzere, A.A.(E-16), M.E.T. (E-17), Y.U.(E-18), M.A.B.(E-17) ve İ.U.(E-17) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında İ.U. (E-17) sol serçe parmağından, M.A. (E-19) ise sağ omuz altı ve sol arka sırt kısmından bıçak ile yaralandı. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.