Parkta kavga ettiler, bıçak çektiler

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Barış Manço Parkı’nda çıkan kavgada bıçaklar çekildi 2 kişi yaralandı

Parkta kavga ettiler, bıçak çektiler
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Lefkoşa’da Barış Manço Parkı’nda çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı, kavga nedeniyle 10 kişi tutuklandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, bu sabah saat 00.30 sıralarında, Lefkoşa’da Barış Manço Parkı içerisinde, S.G.(E-20), A.A.(E-22), Z.B(E-20), M.A. ve M.A.(E-19) bir taraf olmak üzere, A.A.(E-16), M.E.T. (E-17), Y.U.(E-18), M.A.B.(E-17) ve İ.U.(E-17) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında İ.U. (E-17) sol serçe parmağından, M.A. (E-19) ise sağ omuz altı ve sol arka sırt kısmından bıçak ile yaralandı. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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