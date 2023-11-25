Peter Franzen’in 18 milyon doları KKTC'de kayıp ve aranıyor...

KKTC yurttaşı Peter Franzen’in hayatı mercek altına alındı ve konu bu paranın büyük bir yolsuzluk sonucu mu haksızca ve hukuksuzca başka ellere geçtiği geniş ölçekte araştırmaya başlandı.

Peter Franzen Türkiye’de ikamet eden bir Alman yatırımcı olarak, 2004 Annan Planı referandumu öncesinde Kıbrıs’ın ‘parlak’ geleceğine güveniyor ve Bankalar Krizi’nin ortasında Yeşilada Bank’ı satın almak istiyordu.

Yeşilada Bank’ı satın almak üzere girişimlere başladığı 2002 yılında, 59 yaşındaydı… Yeşilada Bank hisselerini satın almak için 23 Eylül 2002’de KKTC Merkez Bankası’na başvurmuştu. Avukatı aracılığıyla yapılan bir dizi yazışma sonucunda Yeşilada Bank’ı satın almak ve sermaye artışı yapmak için, 12 Aralık ve 16 Aralık 2002 tarihlerinde KKTC Merkez Bankası’nın HSBC Bank’taki dolar hesabına toplam 18 milyon 268 bin 408 dolar 54 cent yatırmıştı. KKTC Merkez Bankası hesabına gelen paranın 14 milyon 100 bin dolarına bloke koymuş, kalanını serbest bırakmıştı. Kamuya açık Mahkeme kararlarını ve Yeşilada Bank dosyasını inceleyen Mikro-Makro isimli Haber Sitesi , Peter Franzen’in Yeşilada Bank’ı satın alma talebinin KKTC Merkez Bankası tarafından 26 Şubat 2003 tarihinde alınan kararla reddedildiğini tespit etti. Peter Franzen’e bankanın satışını reddeden KKTC Merkez Bankası, 6 Mart 2003 tarihli yazısı ile Peter Franzen’in milyonları üzerindeki blokenin kaldırıldığını ve paranın Yeşilada Bank’agönderilmekte olduğunu bildirdi

Peter Franzen’in 18 milyon dolarının KKTC Merkez Bankası’nda mı Yeşilada Bank’ın devredildiği Kıbrıs Capital Bank'da mı olduğu halen esrarını koruyor... Peter Franzen’in 18 milyon doları nerede? O dönem Başsavcılık’ta ve Polis’te kimler Peter Franzen’in dosyası ile ilgileniyordu? 2003 tarihli Peter Franzen dosyasının içinde neler olduğunu Başsavcılığımız ve Polisimiz açıklayacak mı? Dosya kayıp mı? Kayıp değilse içinde ne var? Polis'te ve Başsavcılık’ta Peter Franzen soruşturmasını kimler yönetiyordu? Bir usulsüzlük var mı araştırılacak mı? Araştırmanın sonuçlarına göre görevde ya da emekli, sorumlu memurlar yargılanacak mı? 18 milyon dolar KKTC Merkez Bankası’nda mı yoksa Kıbrıs Capital Bank'da mı?

Kaynak: Mikro-Makro Haber

Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2023, 12:36