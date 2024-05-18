Polis araştırıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Tuzla’da bir evden 4 adet av tüfeği, bir çanta, seyyar gazocağı, tüp gaz ve su motoru çaldıkları gerekçesiyle tutuklanan Boran Yılsev, Atay Ilğın, Kaan Toysan ve Arda Sarıca’nın suç makinası olduğu ortaya çıktı. Yapılan soruşturma sonucu bir kamyon araçtan, 9 bin TL değerinde 2 adet aküyü sökerek çaldıkları, park halinde bulunan D.E.‘ye ait aracın lastiklerini keserek hasara uğrattıkları belirtildi. Boran Yılsev, Atay Ilğın, Kaan Toysan ve Arda Sarıca dün ek tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Gökhan Kol, zanlıların, 8- 13 Mayıs tarihleri arasında, Tuzla’da bir eve mutfak kapısını tornavidayla açarak girdiklerini ve üst katta, yatak odası içerisindeki dolap içerisinden 4 av tüfeği, zemin kattan ise seyyar gazocağı, tüp gaz ve su motoru sirkat ettiklerini söyledi.

Polis memuru, soruşturma neticesinde Atay Ilğın’a ulaştıklarını ve evinde yapılan aramada, yatak odası içerisinde 211 tane canlı av tüfeği fişeğinin bulunduğunu hatırlattı. Polis, zanlının ifadesinin ardından Boran Yılsev ile Kaan Toysan’ın da gözaltına alındığını anımsattı. Polis, Boran Yılsev’in, sorgu esnasında itiraf etmesiyle, 2 adet av tüfeği ile birçok ev eşyasının Mutluyaka Spor Kulübü’ne ait stadın soyunma odası içerisinde bulunduğunu açıkladı.

Yeni suçları ortaya çıkıyor

Arda Sarıca’nın da mesele kapsamında tutuklandığını bildiren polis, zanlılardan elde edilen sorgu neticesinde, 2 adet av tüfeğinin daha Ötüken çemberi yakınlarında, ormanlık arazi içerisinde gömülü vaziyette bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlıların, Mutluyaka’da bir kamyon araçtan, 9 bin TL değerinde 2 adet aküyü sökerek sirkat ettiklerini de belirtirken, bir sitedeki ikametgah içerisinden de bir adet televizyon ve ütü çalınması olayıyla da bağlantılı olduklarını ve gerekli araştırmaların sürdüğünü açıkladı. Polis, ayrıca, zanlıların Yeniboğaziçi’ndeki park halinde bulunan D.E.‘ye ait aracın lastiklerini keserek kasten hasar uğrattıklarını da söyledi. Polis, soruşturma maksatlı mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.