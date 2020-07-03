Polis müdürleri atandı

Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından bugün alınan karar ile 6 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak koşulu ile İlçe ve PGM Bölüm Müdürlükleri mevkilerine atamalar yapıldı. Yapılan atamalar sonucu; Polis Okulu Müdürlüğüne Polis Müdürü Sıtkı Erkıvanç, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne Polis Müdürü Zafer Zaifer, PGM - Trafik Müdürlüğüne Polis Müdürü Mustafa Ceylanlı, Girne Polis Müdürlüğüne Polis Müdürü Kaan Resa Saçar, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete, PGM - İdari Polis Müdürlüğüne Polis Müdürü Mahmut Barış Sel, PGM - Siyasi Polis Müdürlüğüne Başmüfettiş Cemal Gürsel Nuray, PGM - İdari İşler ve Özlük İsleri Müdürlüğüne Başmüfettiş Hafife Çaluda, PGM - Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğüne Başmüfettiş Tarkan Ķızıltuğ, PGM - Adli Polis Müdürlüğüne Başmüfettiş Aziz Nizamoğlu, PGM - Muhaceret Müdürlüğüne ise Başmüfettiş Fevzi Öztümen atandı.