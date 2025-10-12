Rekor kırdı

Lefkoşa ve Güzelyurt’ta gerçekleştirilen muhaceret kontrolleri kapsamında ülkede izinsiz ikamet ettik-leri belirlenen R.C.M., B.F.O., B.C.F., M.B.M. ve K.M., tespit edilerek tutuklandı. Göç Merkezi ekipleri ile polisin işbirliğinde yapılan denetimde tutuklanan 5 kişiden birinin 2016 yılından beri ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıktı. Zanlılar dün mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındı. Zanlılarla ilgili ihraç iş-lemleri başlatılacağı belirtilirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Polis, Göç Merkezi ekiplerinin 10 Ekim 2025 tarihinde saat 10.00 sıralarında Surlariçi’nde denetim yaptığını söyledi. Polis, yapılan kontrolde, Surlariçi’nde ikamet eden R.C.M.’nin 16 Mart 2016 tarihin-den itibaren 3 bin 495, B.F.O.’nun 5 Mayıs 2025 tarihinden itibaren 158 ve B.C.F.’nin 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren bin 46 gündür KKTC’de muhaceret izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini belirtti.

Polis memurları ayrıca, aynı gün saat 21.00 sıralarında Bostancı’da devriye görevi yürüten ekiplerin gerçekleştirdiği kontrolde, yaya olarak tespit edilen M.B.M.’nin 16 Temmuz 2024 tarihinden itibaren 452 ve K.M.’nin 11 Temmuz 2024 tarihinden itibaren 457 gündür ülkede yetkili makamdan izinsiz ikamet ettiklerinin belirlendiğini aktardı.

Tüm zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını ifade eden polis memuru, soruşturmanın yeni başla-dığını, ihraç işlemlerinin başlatılabilmesi için İçişleri Bakanlığı’na yazı yazılacağını belirterek ek süre tale-binde bulundu.

Mahkeme, zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.