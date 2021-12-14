Rütbesini kötüye kullandı

Lefkoşa’ya bağlı Değirmenlik bölgesinde bir askeri birlikte uzman çavuş olarak görev yapan İsmet Korkmaz’ın sorumluluğunda olan 5 eri kandırıp toplam 7 bin 650 TL tutarında para aldığı iddia edildi.

Tutuklanarak mahkemeye çıkarılan zanlının 4 askere onlara cep telefonu alacağını söyleyerek, toplam 5 bin 800 TL para aldığı açıklandı. Zanlının bir askerin de cep telefonu bin 850 TL’ye satıp parasını ona iade etmek yerine çaldığı belirtildi.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, Değirmenlik'te bir askeri birlikte uzman çavuş olarak görev yapan zanlı İsmet Korkmaz’ın vatani görevini yapmakta olan K.Ö., M.A.S., V.K. ve T.B. isimli erleri kendilerine Xhaomi marka cep telefonu alacağını söyleyerek, her birinden bin 450 TL para aldığını söyledi. Polis, 4 erden toplam 5 bin 800 TL alan zanlının ayrıca er T.S.’nin iPhone 7 marka cep telefonunu bin 850 TL karşılığında sattığını ancak parasını T.S.’ye vermeyerek çaldığını açıkladı.



Polis, 2021 yılı Kasım ayı içerisinde zanlının askerlik ile ilişkisinin kesildiğini, 9 Aralık 2021 tarihinde tespit edilip tutuklandığını belirtti.Polis, zanlının10 Aralık 2021 tarihinde mahkemeye çıkarılarak 3 günlük tutukluluk temin edildiğini söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme, 7 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.