Sabıkaları var

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Akdoğan’da, husumetli olduğu adamın evine girerek 3 yerinden yaralayan Mehmet Mavideniz, dün teminat maksatlı çıkarıldığı mahkeme tarafından Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Ali Bulut, zanlının 12 Şubat’ta saat 18.00 sıralarında Akdoğan’da, arasında husumet olduğu İ.D. isimli müştekinin evine izinsiz girdiğini söyledi. Polis, zanlının tasarrufundaki bıçakla İ.D.’nin elinde 2, sol omuz ve karın bölgesinde ise birer santimlik kesiler oluşturduğunu açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, sabıkaları olan ve serbest kalması halinde suç işlemesi kuvvetle muhtemel olan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme; zanlının, 3 ayı geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

