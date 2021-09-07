‘Sadece 5’i benim’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da çocuk parkında uyuşturucu alışverişi yaptıkları esnada suçüstü yakalanan Elijah Tatobi Olajunmok, Emeka Agustine İke ile onlara uyuşturucu hap verdiği öne sürülen Utku Altıok dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada polise gidip teslim olan Utku Altıok’un ifadesinde 105 adet uyuşturucu hapı Olajunmok ve İke ile birlikte teslim aldıklarını, 5 tanesini içmek için ayırdığını itiraf ettiği açıklandı.

Olayın soruşturmasını yapan polis memuru Cüneyt Arkın, 1 Eylül 2021 tarihinde alınan bir bilgide Ali Mahir Parkı içerisinde uyuşturucu alışverişi yapılacağının öğrenildiğini söyledi. Alınan ihbar üzerine parka gidildiğini belirten Arkın, zanlı Elijah Oluwatatobi Olajunmak ile Emeka Augustine Ike’nin şüpheli şekilde görüldüklerini ifade etti. Arkın, yanlarına gidildiğinde zanlı Olajunmak’ın elinde tutmakta olduğu sigara paketini yere attığını söyledi. Zanlı Olajunmak ile Ike’nin alıkonulduğunu belirten Arkın, akabinde yere atılan sigara paketi içerisinde yapılan kontrolde MDMA türü uyuşturucu içeren 100 adet hap tespit edildiğini, zanlı Olajunmak’ın üzerinde yapılan aramada ise çantasının içerisinde MDMA içeren hap parçalarının tespit edildiğini açıkladı. Arkın, zanlı Olajunmok ileıke’den yapılan soruşturmada zanlı Elijah Oluwatatobi Olajunmak’ın tasarrufunda bulunan 100 adet hapı Utku Altıok’tan aldığının öğrenildiğini aktardı.

Arkın, Altıok’un 2 Eylül 2021 tarihinde polise gelerek teslim olduğunu söyledi.

Polis memuru Arkın, zanlı Altıok’un ifadesinde 1 Eylül 2021 tarihinde sadece ismini bildiği siyahi bir şahsın aracılığıyla 105 adet MDMA türü uyuşturucu içeren hapları Güvercinlik Sanayi Bölgesi yakınlarında yol kenarında bulunan bir taşın altından zanlı Olajunmak ve Ike ile birlikte gidip aldıklarını anlattığını söyledi. Polis, Altıok’un hapların 5 tanesini içmek için kendisinin aldığını, diğer 100 tanesini ise zanlı Olaunmak ve Ike’nin aldıklarını itiraf ettiğini açıkladı.

Biri kaçak çıktı

Arkın, Devlet Laboratuvarı’ndan gelen sonuçta ele geçirilen haplarda MDMA türü uyuşturucu madde tespit edildiğini de belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını söyleyen Arkın, 30 Eylül 2019 tarihinden beri KKTC’de izinsiz ikamet eden zanlı Olaunmak’ın cezaevine gönderilmesini, zanlı Ike ile Altıok’un ise teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlı Elijah Oluwatatobi Olajunmak’ın 3 ayı geçmemek şartıyla cezaevine gönderilmesine emir verdi. Mahkeme, Ike’nin 10 bin TL, zanlı Altıok’un 7 bin TL nakdi teminat ödemesi, ayrıca zanlı Altıok için KKTC vatandaşı 2 kefilin 50’şer bin TL meblağlı kefalet senedi imzalamasına emir verdi.