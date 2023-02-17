Sahil Güvenlik yakaladı

Suna ERDEN

Akdeniz köyünde meydana gelen ‘İnsan Kaçakçılığı’ suçuna ilişkin biri kadın 5 kişi tutuklandı.

‘Chico’ isimli zodyak tipi bot ile ülkeye giriş yapan aralarında küçük çocukların da olduğu öğrenilen 14 mülteciyi ülkeye getiren tekne kaptanları Mesut Şanlı, Rasit Almohamad, Murat Kıyıcı ile KKTC’deki suç ortakları olduğu iddia edilen Onur Güren ve eşi Fidan Dağcı Güren tutuklandı. Tekne kaptanlarının mültecileri karaya bıraktıktan sonra fark edildikleri, sahil güvenlik ekipleriyle yaşanan kovalamaca sonucu yakalandıkları açıklandı. Ülkeye getirilen mültecilerin ise kayıp olduğu belirtildi.

Duruşmada olguları aktaran polis çavuşu Ömer Faruk Şengil, zanlılar Mesut Şanlı, Rasit Almohamad ve Murat Kıyıcı’nın Antalya’dan 9 metre uzunluğunda bot ile 14 mülteciyi KKTC kara sularına bırakarak kaçmaya çalışırken, KKTC Sahil Güvenlik tarafından fark edildiğini ve denizde yaşanan kovalama sonrası Girne -Türkiye arasındaki sularda yakalandıklarını söyledi.

Sengil, zanlıların tekne ile Sahil Güvenliğe getirildiklerini, ardından sorgulanmak üzere adli şubeye götürüldüklerini belirtti. Polis, tekne kaptanları olan zanlıların ifade verip suçlarını kabul ettiklerini belirtti.

Kaptanların tasarrufunda bulunan cep telefonunun incelendiğini kaydeden polis, Onur Güren ile eşi Fidan Güren’e ait görüşmeler belirlediklerini açıkladı. Polis, Lapta Belediyesinde çalışan Onur Güren’in iş yerinin civarında pusu kurduklarını, araca bineceği esnada yakalamaya çalıştıklarını ancak ekipleri görünce telefonunu yere atıp kırdığını söyledi. Polis çavuşu, sorgulanan Onur Güren’in alaycı şekilde konuşup bilgi vermediğini açıkladı.

Suç geliri bir hesapta toplandı

Polis çavuşu Şengil, yapılan araştırma sonucu insan kaçakçılığı suçundan elde edilen paranın zanlının eşi Fidan Güren’in hesabına aktarıldığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, Mali Şube ekiplerinin hesapları incelemeye aldığını ifade etti.

Polis çavuşu, bMurat Kıyıcı’nın yakınından elde edilen bilgide Antalya’dan balık avlamak için evden çıktığı yönünde ailesine beyanda bulunduğu gün tekne ile KKTC’ye mülteci taşıdığının ortaya çıktığını kaydetti.

Soruşturma kapsamında 8 ifade aldıklarını, 3 kamera görüntüsünü incelediklerini kaydeden polis, 12 kişiden daha ifade alınacağını açıkladı. Polis, ülkeye getirilen 14 mültecinin hala kayıp olduğunu, suçla bağlantılı bir şahsın arandığını belirtti.

Şengil, Onur Güren’in benzer suçtan dosyası olduğunu da ifade ederek, tüm zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Kripto paradan gelir elde etmiş

Savunmanın itirazı üzerine duruşma gerçekleştirildi. Duruşmada Onur Güren tanık kürsüsüne çıkarak, ifade verdi. Güren, eşi adına kayıtlı olan cep telefonunu da banka hesaplarını da kendisinin kullandığını öne sürdü. Zanlı, para hareketleriyle ilgili olarak ise Türkiye’de bir şahısla kripto para işi yaptığını, hesaba yatan paraların kaynağının bu olduğunu iddia etti. Zanlı, 4 yaşında, hasta ve bakıma muhtaç bir çocuğu olduğunu ifade ederek, eşinin suçsuz olduğunu söyledi ve serbest bırakılmasını talep etti.

Günümüzde en yaygın suç

Tarafların taleplerini değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, 3 zanlının itiraf içerikli beyanları olduğunu, Ceza Yasasında bu suçla ilgili tadilata gidildiğini ve günümüzde dünyanın en büyük sorunlarından biri İnsan Kaçakçılığı suçu olduğunu ifade etti. Yargıç Bilgeç, suçun organize bir şekilde işlendiğini belirterek, zanlıların 2’ser gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.



