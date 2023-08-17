"Sakın kullanmayın"

Piyasada Celery Bitki Çayı olarak satışa sunulan zayıflama ürününün güvenli olmadığı belirtildi. Bir ayda 8 kilo verilmesine yardımcı olduğu, içeriğinde kereviz tozu bulundurduğu belirtilen ürünün toplatılmasına karar verildi.

Tarım Dairesi, güvenli olmayan gıda şüphesi sebebiyle 844 kutu “Celery Bitki Çayı”nın piyasadan toplatılması yönünde karar alındığını duyurdu.

Daireden yapılan açıklamada, denetimler sonucunda güvenli olmayan gıda şüphesi sebebiyle 844 kutu (120gram) “Celery Bitki Çayı”nın piyasadan toplatılması yönünde karar alındığı bildirildi.

Açıklamada, ürünün tüketilmemesi istendi.

Celery Bitki Çayı nasıl tanıtılıyor

Ürününün, yüksek anti oksidanlı güçlendirilmiş kereviz kürü olduğu belirtiliyor. Kerevizin, kalsiyum ve silisyum bakımından zengin olduğu, ürünün akşamları yemekten önce tüketilirse gün içerisinde yağ parçalamaya yardımcı olduğu, iştahı baskıladığı ve tokluk hissi verdiği kaydediliyor. İç piyasada satıldığı gibi internet üzerinden de pazarlanıyor.