Satan dışarıda içen içeride

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesindeki parkta uyuşturucu alışverişi yaptıkları esnada suçüstü yakalanan Denis Kıplagat Sawe ve Gürsel Ferhat hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme ülkede yasal statüsü olmayan Denis Kıplagat Sawe’i yargılanmak üzere cezaevine gönderirken, uyuşturucu sattığı belirtilen Gürsel Ferhat ise teminatla serbest kaldı.

Soruşturmayı yapan polis,2 Ekim tarihinde zanlı Gürsel Ferhat’ın Hamitköy’de bir parkta uyuşturucu sattığı bilgisi aldıklarını ve pusuya yattıklarını söyledi.



Polis, pusu görevi sırasında saat 19.40’da zanlı Denis Kıplagat Sawe’in geldiğini ve Gürsel Ferhat’tan küçük bir kâğıt aldığını, karşılığında da para verdiğinin görüldüğünü anlattı.Polis, Denis Kıplagat Sawe’nin yakalanacağını anladığını ve 454 miligram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi boş araziye attığını belirtti.Zanlıların olay yerinde tutuklandığını kaydeden polis, Gürsel Ferhat’ın ikametgâhında yapılan aramada üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan hassas terazi, 109 gram hintkeneviri, 1 gram 739 miligram kokain 18 gram 490 miligram sentetik cannabionid bulunarak emare alındığını söyledi.Zanlıların 6 gündür tutuklu olduklarını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.Mahkeme, ülkede yasal statüsü olmayan Denis Kıplagat Sawe’i 45 gün süre ile cezaevine gönderirken, Gürsel Ferhat ise 5 bin nakit, 50 bin TL kefalet senediyle serbest bırakıldı.