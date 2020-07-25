Satıcılara ağır ceza

Suna ERDEN

Girne’de 2019 yılında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 7 sanık hakkındaki dava dün karara bağlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Hasan Düzce, Mustafa Göksu, Onur Taş, Erdal Yıldız, Pari Mulajonova, Doğancan Kütükçü ve Anastasia Turach farklı cezalara çarptırıldı. Müesser Betül Solmaz ise denetimli serbestlikten yararlandı.

Mahkeme, ceza verirken içici olanlarla satıcı olanları ayırdı. Uyuşturucu ithal edip, sattıkları belirtilen Hasan Düzce 4, Mustafa Göksu ise 2 yıl hapse mahkum edildi. Diğer 4 sanık ise 9 ile 1 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Satmak için ithal etti

Sanıklar hakkındaki kararı açıklayan Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad, Hasan Düzce’nin 25 gram hintkeneviri, 6 gram kokain, 40 adet MDMA hap ve 15 gram metamfetamin türü uyuşturucu maddeleri verme, tasarruf ve ithal suçlarını işlediğini belirtti.

Kürşad, sanığın tasarrufunda birden çok uyuşturucu madde ele geçirildiğini, miktarların da azımsanmayacak derecede olduğunu söyledi.

Kürşad, sanığın birden çok kişiye uyuşturucu temin ettiğini, yayılmasına neden olduğunu, ayrıca kokain ve metamfetamin gibi tehlikeli türleri tasarruf ettiğini ifade etti.

Kürşad, sanık Düzce’nin uyuşturucu maddeleri Ercan’dan ithal ettiğini, amacının satıp para kazanmak olduğunu söyledi. Kürşad, sanık Düzce’nin uyuşturucuları satması için sanık Mustafa Göksu’ya verdiğini kaydetti.

Kıdemli Yargıç Kürşad, Mustafa Göksu’nun tasarrufunda ise 6 gram 578 miligram kokain ele geçirildiğini söyledi. Sanık Göksu’nun sanık Düzce’ye uyuşturucu isteyen kişileri söyleyip, aracılık ettiğini kaydeden Kürşad, ayrıca aynı davada tutuklanan üç sanığa da uyuşturucu temin ettiğini açıkladı.

Onlar sadece içici

Kürşad, Onur Taş’ın tasarrufunda bir gram kokain, Erdal Yıldız’da 6 adet hap, 2 gram hintkeneviri, Pari Mulajonova’da 3 gram kokain, Doğancan Kütükçü’de 2 gram hintkeneviri, Müesser Betül Solmaz’da 81 miligram hintkeneviri, Anastasia Turach’ın tasarrufunda 900 miligram kokain ele geçirildiğini belirtti.

Kıdemli Yargıç Kürşad, bu 6 sanığın tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddelerin şahsi kullanım için bulundurulduğuna kanaat getirdiklerini söyledi.

Kürşad, sanık Erdal Yıldız’ın ayrıca ülkede kaçak yaşam sürdüğü için hakkında ayrı bir suçlama olduğunu vurguladı.

Biri denetimli serbestlikten yararlandı

Kürşad, sanıklardan Müesser Betül Solmaz’ın denetimli serbestlikten yararlanmak istediğini, bu talebi değerlendirdiklerini ve 81 miligram uyuşturucuyla yakalanan sanığa bu şansı vermeyi uygun bulduklarını söyledi. Kürşad, tüm sanıkların yargılandıkları davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıklarken, ceza verirken içici ve satıcı arasında ayrım yapmayı uygun gördüklerini söyledi.

En fazla ceza Düzce’ye

Kıdemli Yargıç Kürşad, Hasan Düzce’yi 4 yıl, Mustafa Göksu’yu 2 yıl, Onur Taş’ı 3 ay, Erdal Yıldız’ı 9 ay, Pari Mulajonova’yı 4 ay Doğancan Kütükçü’yü 3 ay ve Anastasia Turach’ı 1 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı. Sanık Müesser Betül Solmaz da denetimli serbestlikten yararlandırıldı.