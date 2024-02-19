Satıcıyı aranıyor

Trafik denetimlerinde bir araçta yapılan aramada iki tür uyuşturucu madde ele geçirildi. Suçüstü tutuklanan sürücü Adnan Manga dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının Girne’deki evinde de uyuşturucu madde ele geçirildiği açıklandı. Zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeleri adını bilmediği bir şahıstan aldığını söylediği aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 17 Şubat 2024 tarihinde saat 18.10 sıralarında Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu üzerinde, Trafik Şubesi’nde görevli ekipler tarafından yapılan kontrol esnasında durdurulan KK 039 plakalı salon araçta bir gram kokain, bir gram hintkeneviri, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan plastik öğütücü bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, araç sürücüsü Adnan Manga’nın tutuklandığını belirtti. Polis memuru, zanlının kalmakta olduğu Girne adresindeki ikametgahta yapılan aramada 6 gram daha hintkeneviri ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan metal öğütücü bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis memuru, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi adını bilmediği bir şahıstan aldığını söylediğini aktardı.

Polis memuru, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme hakkında uyuşturucu madde tasarrufu suçundan soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.